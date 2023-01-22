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Aktüel Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonu
Aktüel

Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonu

Kocaeli'de silah kaçakçılarına yönelik operasyonda, çok sayıda silah ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 17:42:00 -
Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonu

Kocaeli'de silah kaçakçılarına yönelik operasyonda, çok sayıda silah ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ruhsatsız tabanca imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Körfez ve Derince ilçelerinde 6 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 17 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, 18 fişek ile silah imal ve yapımında kullanılan çok sayıda malzemeye el konuldu.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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