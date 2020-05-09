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Aktüel

Kocaeli’de sanayi bölgesinde fabrika yangını! Ekipler sevk edildi

Kocaeli’de bulunan Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde perde sistemleri üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 07:38:00 -
Kocaeli’de sanayi bölgesinde fabrika yangını! Ekipler sevk edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 2. Caddesi mevkisinde bulunan perde sistemleri üreten bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

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