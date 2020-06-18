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Aktüel

Kocaeli'de sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 13:05:47 -
Kocaeli'de sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak, bazı ev ve iş yerlerini su basmasına, bir ağacın da devrilmesine neden oldu.

Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile bazı mahallelerde yollar su altında kaldı.

Sürücüler D-100 kara yolu ve bazı caddelerde zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Sanayi, Kadıköy, Erenler, Kozluk ve Cedit mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Gazanfer Bilge Bulvarı santral rampasında bir ağaç devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağacı yoldan kaldırdı.

Bölgede, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, saçakların altına sığınarak korunmaya çalıştı. İtfaiye ile Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, bölgede su tahliye çalışmaları başlattı.


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