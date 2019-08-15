0553 313 94 23

Kocaeli’de Roman iki grup arasında silahlı kavga: 3’ü ağır 17 yaralı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde Roman iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfeklerden ateşlenen saçmaların isabet ettiği 3’ü ağır 17 kişi yaralandı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 23:28
Kocaeli’de Roman iki grup arasında silahlı kavga: 3’ü ağır 17 yaralı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde Roman iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfeklerden ateşlenen saçmaların isabet ettiği 3’ü ağır 17 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



Olay, akşam saatlerinde Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi Akçakayalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki Roman grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi pompalı tüfekle karşı gruptaki şahıslara ateş açtı. Ateşlenen saçmaların isabet ettiği 3’ü ağır 17 kişi yaralandı.



Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Aydoğan O., Emriye D. ve Levent O. isimli 3 vatandaşın hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.



Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri tarafından kalabalık grup dağıtıldı. Ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerde pompalı tüfek ile karşı gruptakilere ateş ettiği belirlenen E.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 23:28
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
    1. Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: 3..
    2. Trabzonspor Sparta Prag maçı kaç kaç..
    3. Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
    4. Milosevic: "Turu geçmeyi hak ettik"
    5. Kocaeli’de Roman iki grup arasında..
    6. Tünceli’de dayı cinneti: 3 ölü, 1..
    7. Tur atlayan Trabzonspor'un rakibi..
    8. Maçın ardından
    9. Sergen Yalçın: "Rakip oyuncular..
    10. Samsun'da otomobil ile motosiklet..
    11. Tunceli'de cinnet: 3 ölü, 1 yaralı
    12. Meksika'da hapishanede yangın: 3 ölü,..
    13. İzmir’de 29 kaçak göçmen yakalandı
    14. Ilhan Omar: “Netanyahu, ‘İslam..
    15. GÜNCELLEME - İsrail'den ABD'li..
    16. KOAH nedir? KOAH tedavisi nasıldır?
    17. Köpek kavgasında baba-oğul öldürüldü
    18. Kolunuzu kaldırınca acıyorsa... İşte..
    19. Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi..
    20. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    21. Microsoft'tan skandal itiraf!..
    22. Obeziteye engel olan yiyecekler neler?..
    23. Kaplumbağayı kurtarmak isterken..
    24. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    25. GÜNCELLEME - Japonya'da Krosa tayfunu
    26. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde tur..
    27. Trabzonspor tur atladı!
    28. Trans Asya Ekspresi Van’a ulaştı
    29. Eski sevgilisi ve erkek arkadaşını..
    30. Karısını öldüren koca tutuklandı
    AK Parti'den dikkat çeken Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu hamlesi
    AK Parti'den dikkat çeken Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu hamlesi
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e en yakın isim istifa etti
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e en yakın isim istifa etti
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita