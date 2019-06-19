Kocaeli’de plajlara otobüs seferleri başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 800K ve 800C seferleriyle mavi bayraklı sahillere hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., gelen yoğun talepler üzerine 800 Kerpe (800K) ve 800 Cebeci (800C) seferlerine 15 Haziran’dan itibaren başladı. Geleneği bozmayarak mavi bayraklı sahillere ulaşım sağlayan 800K ve 800C hat numaralı otobüslerini bu yaz da vatandaşların hizmetine sunan UlaşımPark, Kandıra’nın Mavi Bayraklı sahilleri olan Kerpe, Kefken, Kumcağız ve Cebeci’ye aktarmasız ulaşım sağlıyor.

Seferlerine başlayan 800K ve 800C toplamda gidiş dönüş karşılıklı 34 sefer gerçekleştiriyor. 800K hattı, Körfez - Derince - İzmit - Kerpe güzergahında çalışırken 800C hattı Körfez-Derince-İzmit-Kefken-Cebeci güzergahında vatandaşlara ulaşım hizmeti sağlıyor. Cumartesi günü 07.30’da Körfez Belediyesi’nden hareket eden ilk otobüs sabah ve akşam saatlerinde 30 dakikada bir sefer düzenliyor. Körfez’den son sefer saati ise 21.30 olarak gerçekleşiyor. Kerpe’den ise saat 09:00’da başlayan ilk sefer, 30 dakika bir olmak üzere akşam 23.30’a kadar devam ediyor ve gidiş-dönüş karşılıklı 34 sefer gerçekleştiriyor.

Seferlerine başlayan bir diğer otobüs hattı olan 800C, Körfez-Derince-İzmit-Kefken-Cebeci güzergahında çalışıyor. İlk seferini 07.15’de gerçekleştiren 800C, son seferini ise saat 21:00’da gerçekleştiriyor. Cebeci’den ise ilk seferini saat 09.30’da gerçekleştiren 800C hattı, son seferini 23:30’da tamamlıyor ve toplamda 34 sefer ile vatandaşlara hizmet ediyor. Hafta içinde mavi bayraklı sahillere aktarmasız ulaşım gerçekleştiren otobüs ise 800CK hattı oldu. Hafta içi tatilcilerin ulaşımını kolaylaştıran hat, seferlerini Körfez’den 07.00 - 21.00 arası, Cebeci’den ise 10.00 - 23.00 saatleri arasında gerçekleştiriyor. Vatandaşlara hafta içi hizmet veren 800CK hattı, Körfez-Derince-İzmit-Kerpe-Kumcağız-Kefken-Cebeci güzergâhında çalışıyor, karşılıklı toplamda 28 sefer düzenliyor.