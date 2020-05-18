  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

“Büyüme için çalışmaya devam edeceğiz”

Sosyal mesafeli dijital destek

Avrupa'nın en genci Türkiye

Türkiye Kovid-19'la mücadele performansıyla dünya ortalamasına fark attı

1 milyon yazılımcı için eğitim seferberliği
için kalan
Aktüel

Kocaeli'de plajlar yaza hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:25:28 -
Kocaeli'de plajlar yaza hazırlanıyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Karadeniz ve İzmit Körfezi kıyılarında yer alan plajlar yaz sezonuna hazır hale getiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğunluk yaşanmaması öngörülse de plajlarda temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yaklaşan yaz sezonuyla Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Kandıra sahillerinde bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yürütülüyor.

Mavi bayraklı Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Bağırganlı ve Miço Koyu Kadınlar plajlarında yoğun çalışma gerçekleştiriliyor. Ekipler, bir yandan kumları temizlerken, diğer taraftan da soyunma odaları ve duş kabinlerinin montajlarını yapıyor.

Ayrıca plajlarda bakım gerektiren sosyal donatılar da onarılıyor.

Karamürsel ve Darıca ilçesindeki halk plajlarında da bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı