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Aktüel Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Aktüel

Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 15:04:14 -
Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Darıca, Dilovası, Gebze, Körfez, İzmit ve Başiskele ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK'nin propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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