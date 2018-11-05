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Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu

Kocaeli'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, yurt dışına kaçma hazırlığındaki 4 kişi enselendi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 13:53
Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu

Terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Anadolu Otoyolu İzmit Gültepe Tesisleri'nde bir araç durduruldu. 

Polis ekipleri, araçtaki S.A, P.A, İ.A. ve M.A'nın, Suriye uyruklu olduklarına dair evrak göstermesi ve çelişkili ifade vermesi üzerine araştırmayı genişletti. 

İnceleme sonucu, şüphelilerden S.A'nın 2005'te terör örgütü PKK/KCK adına kırsalda eylemlerde bulunduğu, silahlı eylemleri sırasında mayına basması sonucu sol bacağının koptuğu, Irak'ın kuzeyindeki Mahmur kampında tedavi gördüğü, sol bacağının kesilerek protez takıldığı ve Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı belirlendi. 

Şüpheli P.A'nın da S.A'nın eşi olduğu ve Van'da "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık etmek" suçundan aranmasının olduğu, diğer şüpheliler İ.A. ve M.A'nın ise terör örgütü üyelerinin yurt dışına kaçmasına yardım ettiğinin belirlendiği öğrenildi. 

Ayrıca şüphelilerin, Şırnak'tan geldikleri ve yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları bildirildi.  Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 13:53
  1. Şırnak
  2. Van
  3. Kocaeli
  4. Diyarbakır
  5. kocaeli
  6. pkk
  7. kck

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