  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de özel halk midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Aktüel

Kocaeli'de özel halk midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 13:45:06 -
Kocaeli'de özel halk midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, özel halk midibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

E.E. yönetimindeki 41 J 0160 plakalı özel halk midibisü ile Z.L'nin kullandığı 41 AZ 659 plakalı hafif ticari araç Orduevi mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan midibüs, yol kenarındaki trafik ışığını devirerek üzerinde kaldı.

Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü ile midibüste bulunan 6 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CIA bağlantısı ortaya çıktı
Gündem

CIA bağlantısı ortaya çıktı

Öldüğüne ilişkin haberlerin yayılması sonrası CHP yandaşı Halk TV'ye bağlanarak sağlığının yerinde olduğunu söyleyen Sümerolog Muazzez İlmiy..
Rusya'dan skandal Ermenistan hamlesi! Hepsi ortaya çıktı
Dünya

Rusya'dan skandal Ermenistan hamlesi! Hepsi ortaya çıktı

Azerbaycan medyası, Rusya'dan Ermenistan'a kargo adı altında silah tedariki yapıldığını belirtti. Ermenistan'a verildiği ifade edilen silahl..
Türkiye'nin yeni Wuhan'ı belli oldu! Ankara'yı ikiye katladı
Korona Virüs

Türkiye'nin yeni Wuhan'ı belli oldu! Ankara'yı ikiye katladı

Koronavirüs pandemisinde Ankara'da yaşanan dalgalanma yatışırken, İstanbul'da vaka sayıları artışa geçti. İstanbul'daki vaka sayısı başkenti..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay