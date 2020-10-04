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Aktüel Kocaeli'de otomobil otobüs durağına çarptı: 4 yaralı
Aktüel

Kocaeli'de otomobil otobüs durağına çarptı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 15:17:06 -
Kocaeli'de otomobil otobüs durağına çarptı: 4 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otobüs durağına çarpan otomobilin sürücüsü ile durakta bekleyen 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 RH 660 plakalı otomobil, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda kontrolden çıkarak bir alışveriş merkezinin önündeki otobüs durağına çarptı.

Kazada, durakta bekleyen 3 kişi ile sürücü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsüne kalp masajı yaptı.

Diğer yaralılar ekiplerce Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ile Kocaeli Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Sürücünün kalp krizi geçirmesinin ardından kaza yapmış olabileceği belirtildi.


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