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Aktüel Kocaeli'de ormanda kaybolan iki kişi kurtarıldı
Aktüel

Kocaeli'de ormanda kaybolan iki kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 12:09:42 -
Kocaeli'de ormanda kaybolan iki kişi kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde yürüyüş yaparken yüksekten düşüp ayağı kırılan kişi ile yardım çağırmaya gittikten sonra kaybolan arkadaşı kurtarıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Derince Dümbüldek mesire alanı civarında yürüyüş yapan iki kişiden birinin uçurumdan düşerek ayağını kırdığı ve kayboldukları ihbarında bulunuldu.

Bunun üzerine AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma ekibi bölgeye intikal etti.

Mesire alanında jandarma ve UMKE ekipleriyle buluşularak başlatılan arama kurtarma çalışmasında kayıp kişilerden Z.E'ye ulaşıldı.

Z.E'nin sağlık ekiplerine teslim edilmesinin ardından yüksekten düşerek ayağı kırılan F.T'nin bulunması için ekipler tekrar arama çalışması başlattı.

Ekipler, bir saatlik arama sonrası yüksekten düşen ve yürüme imkanı olmayan F.T'yi buldu.

Sedyeyle ambulansa taşınan F.T, arkadaşı Z.E. ile Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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