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Eğitim Kocaeli'de okullar tatil mi? Kocaeli'de yarın yüz yüze okul var mı?
Eğitim

Kocaeli'de okullar tatil mi? Kocaeli'de yarın yüz yüze okul var mı?

Kocaeli okullar yarın tatil mi? Köy okulları 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başladı. Korona vakalarındaki hızlı artış nedeniyle baçı illerde okullar tatil ediliyor. Meteoroloji’den günlerdir yar yağışı uyarısı geliyordu. Kocaeli'de kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerde etkili oldu. Öğrenciler 25 Mart Perşembe günü yüz yüze eğitimin olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman Kocaeli? Kocaeli'de yarın okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-24 16:45:00 - 2021-03-24 16:46:23
Kocaeli'de okullar tatil mi? Kocaeli'de yarın yüz yüze okul var mı?

Kocaeli'de yarın okul var mı? Kocaeli'de kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerde etkili oldu. Gebze ilçesinde kar, kent merkezinde ise karla karışık yağmur şeklinde devam eden yağış, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kar yağışının kentte aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 84 santimetre ölçüldü. Kar, Başiskele ilçesinin Samanlı Dağları etekleri ve yüksek kesimlerdeki Aytepe mevkisinde de etkili oluyor. Ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli'de yarın okullar tatil mi?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 13-19 Mart'a ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına göre Kocaeli’de her 100 bin kişide görülen korona vakası 176,39 oldu. Kocaeli yüksek riskli iller kategorisinde yer almakta. Kocaeli'de ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam ediyor. Kocaeli'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitimin tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Kocaeli'de yarın okulların tatil edileceğine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

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