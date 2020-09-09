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Aktüel Kocaeli'de müze müdürlüğü binasından hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Aktüel

Kocaeli'de müze müdürlüğü binasından hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 14:36:10 -
Kocaeli'de müze müdürlüğü binasından hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

kOCAELİ (AA) - Kocaeli'de müze müdürlüğü binasından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya ğöre, Seka Kağıt Müzesi yanındaki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü binasına bir kişi camı zorlayarak girdi.

Odaları karıştıran şüpheli, masa üzerinde bulunan 1 dizüstü bilgisayarı alarak kaçtı.

Teknik ve fizik takip sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli F.Y, Kartepe ilçesinde gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik görevlilerince olay yerine yakın bir binada bulunan dizüstü bilgisayar ise sahibine teslim edildi.

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