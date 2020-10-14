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Aktüel Kocaeli'de levha yüklü tır devrildi: 3 yaralı
Aktüel

Kocaeli'de levha yüklü tır devrildi: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 12:06:20 -
Kocaeli'de levha yüklü tır devrildi: 3 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, levha yüklü tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'den İstanbul yönüne giden Cemil K. yönetimindeki 01 DIN 35 plakalı tır, Sultanorhan Mahallesi Gebze gişeleri mevkisinde virajda kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü ile tırda bulunan Talip K. ve Ertuğrul Ç. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye götürdü.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, tırın kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

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