0553 313 94 23

Kocaeli’de kurban satış yerleri ilaçlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilçelerde kurulan kurban çadırlarında periyodik olarak ilaçlama uygulaması yapıyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:02
Kocaeli’de kurban satış yerleri ilaçlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilçelerde kurulan kurban çadırlarında periyodik olarak ilaçlama uygulaması yapıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesinde ilçelerde kurulan kurban çadırlarında ilaçlama uygulaması yapıyor. Uygulamalar ile başta karasinek olmak üzere çeşitli vektör özelliği taşıyan canlılar tarafından sıkıntı yaşanılmasının önüne geçiliyor. Böylece vatandaşların gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını almaları ve kurban satıcılarının hizmetlerini sağlıklı bir ortamda yapmaları sağlanıyor.


Çalışmalar kapsamında kurban pazarlarının ilaçlanmasına yönelik rutin çalışma programları oluşturuldu. Vektör ile mücadele kapsamında çadır içi karasinek ergin mücadelesi, çekici özellikte tuzak kurulumları ve yapışkanlı ip uygulaması gerçekleştiriliyor. Ayrıca kurban satış alanlarında biriktirilen gübreler de, karasinek larvalarına ve kene gibi zararlılara karşı ilaçlanıyor. Bu kapsamda belirtilen kurban pazarlarında mevcut toplam 500 dönümlük alanda günlük periyotlarla düzenli ilaçlama çalışmaları gerçekleşiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi 6 ayda 636 bin 570 hastaya sağlık hizmeti verdi
    1. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi..
    2. Önce reddetti, sonra itirafçı oldu
    3. Sultansuyu Harası’ndan kaçan tayların..
    4. Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi..
    5. Bu kez de ‘Kadın Üniversiteleri’ni..
    6. Çekya’da yamaç dalışı şampiyonası..
    7. Turşu diyarının biberleri artık yerli
    8. 80. Yıl Yaya Köprüsünün onarımı..
    9. Kurban Bayramı tatili süresince 18..
    10. Diyarbakır Kurban Bayramı’na hazır
    11. Bursa'da orman yangını
    12. Japonya'dan Rusya'ya protesto notası
    13. Adaleti yık, devlet kendiliğinden..
    14. Pakistan’dan Hindistan’a kınama
    15. Polis, sokak hayvanlarını unutmadı
    16. İçişleri Bakanlığınca, 9 Ağustos’ta..
    17. ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli..
    18. Yalovalı esnaf çıkmaları sorunsuz terk..
    19. Silahlı soyguna aldırmadan ekmek..
    20. Burhaniye’de özel sporcular dünya..
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!