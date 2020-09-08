Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 94 kişiye para cezası verildi
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 94 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 1018 iş yeri denetlenerek 17 bin 874 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde, karantina ihlali yapan 10, maske takmayan 78 ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 6 kişiye para cezası verildi.
Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 33 şüpheli yakalandı.