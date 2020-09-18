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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 377 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 377 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-18 09:35:57 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 377 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 377 kişiyle 3 iş yerine para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2 bin 907 iş yeri denetlendi, 22 bin 359 kişi sorgulandı.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 22, sosyal mesafe kuralına uymayan 13, maske takmadığı için 339, ayakta yolcu kapasitesini aşan 3 sürücü ile sosyal mesafe kuralına uyulmayan 3 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 71 şüpheli yakalandı.


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