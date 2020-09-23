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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 300 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 300 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-23 00:35:10 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 300 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 300 kişi ile 5 iş yerine para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1614 iş yeri denetlendi, 19 bin 371 kişi sorgulandı.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 32, sosyal mesafe kuralına uymayan 2, maske takmayan 266 kişi ile tedbirlere uyulmayan 5 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheli de yakalandı.

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