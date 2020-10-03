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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 288 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 288 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-03 00:42:43 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 288 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 288 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 21 bin 762 kişi sorgulanırken, 1425 iş yeri denetlendi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 10, maske takmayan 260, salgın kurallarına uyulmayan 1 işletmeci, sosyal mesafe kuralına uymayan 16, ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan 1 sürücüye para cezası uygulandı.

Ayrıca farklı suçlardan aranan 59 kişi yakalandı.

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