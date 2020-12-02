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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 263 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 263 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-02 23:57:39 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 263 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 263 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik dün yürütülen çalışmalar kapsamında 1289 iş yeri denetlendi, 14 bin 363 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 16, maske takma kuralına uymayan 130, sosyal mesafe kuralına uymayan 8, yasaklanan yerlerde sigara içen 42, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 59 kişi ile tedbir levhası bulundurmayan 4, belirtilen çalışma saatleri dışında faaliyet gösteren 4 işletmenin sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli yakalandı.

Salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde ise 1322 aracın kontrolü sağlandı.

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