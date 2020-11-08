Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 241 kişiye para cezası
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 241 kişiye para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1729 iş yeri denetlendi, 24 bin 460 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde karantina ihlali yapan 31, sosyal mesafe kuralına uymayan 25 ve maske takmayan 181 kişi ile ayakta yolcu kısıtlamasına uymayan 1 sürücü ve tedbirlere uymayan 3 iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı.
Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 44 şahıs yakalandı.