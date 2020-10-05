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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 234 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 234 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-05 09:30:51 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 234 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 234 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 18 bin 812 kişinin bilgileri sorgulanırken, 1466 iş yeri denetlendi.

Denetimlerde karantina ihlali yaptığı belirlenen 11 kişi ile maske takmayan 223 kişiye para cezası uygulandı.

Ayrıca farklı suçlardan aranan 31 kişi yakalandı.

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