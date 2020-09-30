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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 211 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 211 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-30 00:05:17 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 211 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 211 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1432 iş yeri denetlendi, 21 bin 698 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 13, sosyal mesafe kuralına uymayan 8, maske takmayan 188 kişi ile tedbirlere uymayan 1 iş yerine ve ayakta yolcu kapasitesini aşan 1 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli de yakalandı.

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