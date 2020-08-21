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Aktüel Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 85 kişiye para cezası verildi
Aktüel

Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 85 kişiye para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 14:19:54 -
Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 85 kişiye para cezası verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 85 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında 2 bin 938 iş yeri denetlenerek 19 bin 658 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 23, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 11 ve maske takmayan 51 kişiye para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 47 şüpheli yakalandı.

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