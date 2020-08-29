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Aktüel Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 59 kişiye para cezası verildi
Aktüel

Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 59 kişiye para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-08-29 11:45:09 -
Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 59 kişiye para cezası verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 59 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında, 1237 iş yeri denetlenerek 20 bin 173 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 34 ve maske takmayan 25 kişiye para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli yakalandı.


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