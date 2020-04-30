  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 141 kişiye idari para cezası

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:19:01 -
Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 141 kişiye idari para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 141 kişiye idari para cezası uygulandı, aranan 12 kişi de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgını kapsamında alınan koruyucu tedbirlerin uygulanmasına ilişkin kent genelinde bin 758 iş yeri ve 5 bin 237 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina kurallarını ihlal eden 12, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 44, sosyal mesafe kuralına riayet etmeyen 69 ve izni olmadan seyahat eden 16 kişiye idari para cezası yazıldı.

İzin verilen çalışma saatlerine uymayan 3 ve izinsiz maske satılan 1 iş yeri için idari para cezası uygulanan denetimlerde, idari işlemler haricinde aranan 12 kişi de yakalandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı