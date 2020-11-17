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Aktüel Kocaeli'de kontrolden çıkarak bariyerlerde asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı
Aktüel

Kocaeli'de kontrolden çıkarak bariyerlerde asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:45:24 -
Kocaeli'de kontrolden çıkarak bariyerlerde asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlerde asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı.

K.G. idaresindeki 41 UH 386 plakalı otomobil, Sultan Orhan Mahallesi Terminal Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın ardından otomobil bariyerde asılı kaldı.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan caddedeki trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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