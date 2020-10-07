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Aktüel Kocaeli'de kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Aktüel

Kocaeli'de kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 19:47:48 -
Kocaeli'de kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, E.Ö'nün yolda yürüyen kız çocuğunu taciz ettiğini gören vatandaşlar, olaya müdahale etti.

E.Ö'yü yakalayan vatandaşlar, şüpheliyi polise teslim etti.

Emniyette sağır ve dilsiz numarası yaptığı öğrenilen şüpheli, bir süre sonra ifade verdi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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