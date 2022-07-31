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Yerel Kocaeli'de kalıp üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Yerel

Kocaeli'de kalıp üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde enjeksiyon kalıpları üretilen fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 07:25:00 -
Kocaeli'de kalıp üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Balçık Mahallesi Ömür Sokak'ta bulunan fabrikada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikanın yemekhane ve ofis bölümü kullanılamaz hale geldi, bir forklift ve üretimde kullanılan makineler zarar gördü.

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