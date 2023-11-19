  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kocaeli'de iskele aldı başını gitti! Görenler inanamadı
Yerel

Kocaeli'de iskele aldı başını gitti! Görenler inanamadı

Yeniakit Publisher
2023-11-19 21:07:00 - 2023-11-19 21:14:39
Kocaeli'de iskele aldı başını gitti! Görenler inanamadı

Fırtına sebebiyle Hereke Vapur İskelesi'ndeki yolcu aktarmasında kullanılan yüzer iskele yaklaşık 50 metre açığa sürüklendi. Kötü hava şartları sebebiyle İzmit Körfezi'nde vapur seferleri iptal edildi.

Yurt genelinde kuvvetli fırtına ve yağış etkili oluyor.

Kocaeli'de etkili olan sağanak ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava şartları sebebiyle İzmit Körfezi'nde vapur seferleri iptal edildi.

50 metre açığa sürüklendi

Hereke Vapur İskelesi'ndeki yolcu aktarmasında kullanılan 400 metrekarelik yüzer iskele de yaklaşık 50 metre açığa sürüklendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Darıca Balyanoz Koyu'nda tekneler karaya vururken, Tütünçiftlik balıkçı barınağında bulunan bazı balıkçı teknelerinin de battığı öğrenildi.

Suyun rengi kahverengi oldu

Öte yandan, derelerden gelen çamurlu su sebebiyle İzmit Körfezi'nin bazı noktalarında suyun rengi kahverengiye dönüştü.

Hortum çıktı, tır yan yattı
Hortum çıktı, tır yan yattı

Aktüel

Hortum çıktı, tır yan yattı

Yalova’da trafiğe çıkışları yasaklandı!
Yalova’da trafiğe çıkışları yasaklandı!

Yerel

Yalova’da trafiğe çıkışları yasaklandı!

Karda mahsur kalan 4 kişi ölümden döndü
Karda mahsur kalan 4 kişi ölümden döndü

Aktüel

Karda mahsur kalan 4 kişi ölümden döndü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23