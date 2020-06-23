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Aktüel

Kocaeli'de iş kazası: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-06-23 12:41:16 -
Kocaeli'de iş kazası: 1 ölü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Gebze-Darıca Metro Hattı inşaatında çalışan bir işçi, vincin taşıdığı demirlerin üzerine düşmesi sonucu öldü.

Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi'ndeki Yeni Adliye Metro İstasyonu şantiyesindeki çalışmalar sırasında vincin taşıdığı inşaat demirleri, müteahhit firma çalışanı Hasan A'nın üzerine düştü.

Şantiye görevlilerinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Hasan A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hasan A'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası morga kaldırılacak.

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