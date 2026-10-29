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Gündem Kocaeli’de iki tekerleklilere trafik yasağı!
Gündem

Kocaeli’de iki tekerleklilere trafik yasağı!

Yeniakit Publisher
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Kocaeli’de iki tekerleklilere trafik yasağı!

Kocaeli’de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, scooter ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışı ile motokuryelerin faaliyetlerine geçici süreyle yasak getirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Kocaeli için sarı kodlu uyarı yapılırken, olumsuz hava şartlarının cuma günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bu kapsamda motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin bugün saat 19.00'dan cuma günü saat 07.00'ye kadar trafiğe çıkmaları tedbiren yasaklandı.

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