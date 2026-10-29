Şiddetli yağışlar dev dalgalara sebep oldu: 180 binden fazla kişi acil koduyla tahliye edildi
Asya kıtasında doğu kıyılarını vuran Arnab Siklonu büyük bir felakete yol açtı. Çok sayıda kişi yaşamını yitirirken 180 binden fazla kişi tahliye edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Asya kıtasında doğu kıyılarını vuran Arnab Siklonu büyük bir felakete yol açtı. Çok sayıda kişi yaşamını yitirirken 180 binden fazla kişi tahliye edildi.
Hindistan'ın doğu kıyılarını vuran Arnab Siklonu, saatte 150 kilometreye ulaşan rüzgârları ve şiddetli yağışlarıyla büyük yıkıma yol açtı. Deniz seviyesinin yükselmesiyle dev dalgalar kıyı yollarını aşarken yerleşim yerleri sular altında kaldı. Andhra Pradeş ve Odisha eyaletlerinde 180 binden fazla kişi tahliye edilirken çok sayıda ev, tarım arazisi ve elektrik hattı zarar gördü. İlk açıklamalarda 3 olarak duyurulan can kaybına ilişkin yerel basında daha yüksek rakamlar bildirildi.
Bengal Körfezi'nde güçlenen Arnab Siklonu, 28 Ekim Çarşamba günü Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinde karaya ulaştı. Özellikle Kakinada ve çevresinde etkili olan fırtına, kıyı yerleşimlerinde büyük hasara neden oldu.
Saatte 125 ila 135 kilometre hızla esen rüzgârlar, zaman zaman 150 kilometreye ulaştı. Deniz kabarması ve şiddetli yağışlar nedeniyle kıyı yolları suyla kaplanırken alçak kesimlerdeki evleri su bastı.
Kakinada'da kaydedilen görüntülerde, dev dalgaların kıyı şeridini aşarak yerleşim alanlarına doğru ilerlediği görüldü. Fırtınanın sürüklediği ağaçlar ve devrilen elektrik direkleri nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.
Yetkililer, siklonun karaya ulaşmasından önce geniş çaplı tahliye operasyonu başlattı.Andhra Pradeş ve komşu Odisha eyaletlerinde 180 binden fazla kişi evlerinden ayrılarak güvenli bölgelere götürüldü.Risk altındaki bölgelerde 2 binden fazla geçici barınma merkezi hazırlandı. Yaklaşık 1100 sağlık ekibi de olası acil durumlara müdahale etmek üzere görevlendirildi.Kıyı bölgelerinde yaşayan balıkçılara denize açılmamaları yönünde uyarı yapılırken 30 binden fazla balıkçı teknesi güvenli alanlara çekildi.
Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü tarafından yapılan ilk açıklamada, siklon nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Ancak 29 Ekim tarihli yerel basın haberlerinde ölü sayısının arttığı belirtildi. The New Indian Express can kaybını 7 olarak aktarırken The Times of India ölü sayısının 9'a yükseldiğini bildirdi.Ölümlerin bir kısmının kopan elektrik hatlarına temas edilmesi ve devrilen ağaçlar nedeniyle meydana geldiği kaydedildi.Yetkililerin hasar ve can kaybı tespit çalışmaları devam ediyor.
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