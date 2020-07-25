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Aktüel

Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-25 22:53:00 -
Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Halil G. yönetimindeki 41 L 9432 plakalı otomobille karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 U 451 plakalı otomobil, Pelitli Mahallesi Yeni Mezarlık mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si ağır 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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