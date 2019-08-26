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Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:49
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.


Kaza, saat 21.00 sıralarında Gölcük Şirinköy Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut T. idaresindeki 41 GM 796 plakalı otomobil, kavşakta Müjdat K. idaresindeki 41 SK 820 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta bulunan 1’i çocuk 5 kişi yaralanırken yaralılardan biri araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yadım ekipleri sevk edildi.


Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralı Songün K.’yı kurtarmak için çalışma başlattı. Kazada büyük hasar gören otomobilin kapısını kesen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı Songün K., ambulansa taşındı. Bu sırada ambulansta babası Müjdat K.’nın kucağında kazanın şoku ile ağlayan küçük yaştaki oğlu M.Y.K.’yı ise sağlık personelleri sakinleştirmeye çalıştı.


İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Müjdat K., Melek Sude K., Songün K., Mert Yağız K. ve Mahmut T. olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:49
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