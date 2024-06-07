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Gündem Kocaeli'de hareketli saatler
Gündem

Kocaeli'de hareketli saatler

Yeniakit Publisher
2024-06-07 08:26:00 -
Kocaeli'de hareketli saatler

Kocaeli'nin Başiskele İlçesinde pompalı tüfekle sokağa çıkan kişi, müzakereci polislerin 4 saat süren çabası sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.

Körfez Mahallesi Kurdoğlu Caddesi'nde A.Ç'nin (24) pompalı tüfekle sokakta bağırdığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve Özel Harekat sevk edildi. Caddeyi trafiğe kapatan ekipler güvenlik önemli aldı.

Olay yerindeki gazetecilere röportaj vermeden silahını bırakmayacağını söyleyen A.Ç. müzakereci polislerin 4 saat süren yoğun çabaları sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen A.Ç'nin sorgusu sürüyor.
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