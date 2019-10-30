Kazı sonrası AFAD ekipleri harekete geçti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yeraltı elektrik kablosu onarımı için yapılan kazı çalışmasında çıkan karbonmonoksit gazı nedeniyle AFAD ekipleri önlem aldı.

Alınan bilgiye göre, Yahya Kaptan Mahallesi Yürüyüş Yolu'nda elektrik dağıtım şirketi ekiplerince yeraltı kablolarının onarımı için çalışma başlatıldı.

AFAD ekipleri önlem aldı

İş makinesiyle kazı yapıldığı sırada açılan çukurdan gaz kokusu gelmesi üzerine durum itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, kazının yapıldığı bölgeye emniyet şeridi çekildi.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin bölgede ölçüm yapmasının ardından çalışma kapsamında açılan çukur iş makineleriyle kapatıldı.

"Karbonmonoksit gazı olduğu tespit edildi"

AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaptıkları ölçümde ortaya çıkan gazın karbonmonoksit olduğunun tespit edildiğini belirterek, ölçümde herhangi bir sıkıntı olmadığının belirlendiğini söyledi.

Bölgede doğal gaz hattıyla buluşma söz konusu olmadığını ifade eden Tekoğul, "Aldığımız bilgiye göre bir kurumun hat çalışması sırasında aşağıdan bir gaz sızıntısı oluyor. Biz de gidip ölçüm yaptık, bir sıkıntı olmadığı belirlendi. O anda duyulan bir gaz." diye konuştu.