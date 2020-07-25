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Aktüel

Kocaeli'de halk otobüsünde yangın

Yeniakit Publisher
2020-07-25 22:29:35 -
Kocaeli'de halk otobüsünde yangın

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde seyir halindeyken yanan otobüse itfaiye ekipleri müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Dilovası rampası mevkisinde İlhan B'nin kullandığı 41 PA 172 plakalı Büyükşehir Belediyesine ait otobüsün motor kısmından alev çıkmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü, yolcuları tahliye ettikten sonra çevredekilerin de yardımıyla yangın söndürme tüpü ile yangına müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangında aracın motor kısmında hasar oluştu.

Otobüsteki diğer yolcular ise başka bir araçla İzmit'e gönderildi.

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