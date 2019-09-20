Kocaeli'de fuhuş operasyonu! 2 gözaltı Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuşoperasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir adreste fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda M.S. (31) ve H.A. (47) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "fuhşa aracılık ve yer temini" suçlamalarıyla adliyeyesevk edilen şüphelilerden M.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada, fuhuş yaptıkları belirlenen 2 kadın da emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

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