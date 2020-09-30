  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Aktüel

Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 10:22:14 -
Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY üyesi firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kocaeli'de ikamet eden, 5 ilde haklarında yakalama kararı bulunan ve aralarında farklı kurumlardan ihraç edilenlerin de bulunduğu 4 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermeni askerler: Türkleri öldürüp, kanını içeceğiz
Dünya

Ermeni askerler: Türkleri öldürüp, kanını içeceğiz

Ermeni askerlerin Türklerle ilgili attığı sloganlar büyük tepki çekti.

Siyaset

"Canan dün gece ne oldu biliyor musun?" CHP'de gece yarısı depremi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Mustafa Kemal sözleri sonrası CHP'deki karışıklık hız kesmeden devam ediyor. Dün gece CHP Üsk..
Köşeye sıkışan işgalci Ermenistan S-300'leri devreye soktu
Gündem

Köşeye sıkışan işgalci Ermenistan S-300'leri devreye soktu

Azerbaycan ordusunun etkin operasyonları sonucu ağır yara alan ve stratejik noktaları tek tek kaybeden işgalci Ermenistan'ın S-300 füze sist..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay