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Yerel Kocaeli'de feci kaza! Demir korkuluklara saplandı
Yerel

Kocaeli'de feci kaza! Demir korkuluklara saplandı

Yeniakit Publisher
2024-05-25 16:47:00 -
Kocaeli'de feci kaza! Demir korkuluklara saplandı

Kocaeli'nde dut toplamak için ağaca çıkan bir kişi dengesini kaybedip demir korkulukların üzerine düştü.

Kocaeli'de feci bir kaza yaşandı. Olay, İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Tepeköy Caddesinde bulunan evin bahçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dut toplamak için ağaca çıkan Y.K., bir süre sonra dengesini kaybetmesi neticesinde demir korkulukların üstüne düştü. Demir korkuluklar, Y.K’nın bel ve kalçasına saplanırken olayı gören yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri, sağlık ekiplerinin kontrolünde demire saplanan şahsı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde demir korkuluklar kesildi. Ambulansa alınan Y.K., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürüldü. Y.K’nın vücudunda kalan demirler itfaiye ve doktor eşliğinde çıkarıldı.

Y.K'nin hastanede tedavisi sürüyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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