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Gündem Kocaeli'de facia: 1'i çocuk 2 kişi öldü
Gündem

Kocaeli'de facia: 1'i çocuk 2 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2023-06-26 13:57:00 -
Kocaeli'de facia: 1'i çocuk 2 kişi öldü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde demir kestikleri evin tavanının çökmesi sonucu göçük altında kalan 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi İkizler Sokak'ta bulanan boşaltılmış tek katlı evde işlem yapan kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ile Ömer Faruk Y. (15), demirleri kestikleri sırada çöken tavanın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

AFAD ve UMKE ekipleri tarafından yıkıntıların altından çıkarılan 2 yaralı, sağlık görevlilerince kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, gazetecilere, hurda malzemeler alınmak istenirken yaşanan olayda 2 kişinin kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdiğini söyledi.

Yavuz, tüm ekiplerin gerekli incelemeleri yaptığını aktararak, "Olayın sebepleri ve müsebbipleriyle ilgili de detaylı çalışma yapılacak. İhmal ve kusuru olanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Bayram öncesi üzüntülüyüz." dedi.
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