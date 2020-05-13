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Aktüel

Kocaeli’de fabrikada kimyasal kazan patladı: 3 yaralı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesine bulunan bir mobilya malzemesi üretimi fabrikasında kimyasal tankın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 09:55:40 -
Kocaeli’de fabrikada kimyasal kazan patladı: 3 yaralı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesine bulunan bir mobilya malzemesi üretimi fabrikasında kimyasal tankın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.


Olay sabah 08.30 sıralarında Dilovası Cumhuriyet Mahallesi 614 Sokak’ta bulunan Dilovası Organize Sanayi Bölgesi içindeki mobilya malzemeleri üretimi yapılan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde işçilerin fabrikada olduğu sırada, üretim bölümü içinde bulunan kimyasal malzeme dolu tankta patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 3 işçi, vücutlarında oluşan yanıklarla yaralandı. Fabrika görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri sevk edildi.


Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince fabrika içindeki yanma kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrika içerisinden çıkarılan yaralı işçiler ise ambulansa Gebze Fatih devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücutlarında yanıklar oluşan işçilerin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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