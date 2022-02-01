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Gündem Kocaeli’de fabrika yangını
Gündem

Kocaeli’de fabrika yangını

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın panik oluşturdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın havadan da görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 07:00:00 - 2022-02-01 07:01:20
Kocaeli’de fabrika yangını

Yangın, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Panik oluşturan yangın, ekiplerin kısa sürede ettiği müdahale neticesinde daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiyenin yangına müdahalesi havadan da görüntülendi.

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