  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de evinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Kocaeli'de evinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-01 14:18:53 -
Kocaeli'de evinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kişi evinde silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Müjde Sokak'taki evinde yaşayan, mahkemenin verdiği uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle "elektronik kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme cezası alan İhsan Kaan Şensoy'a (33), evine gelen kişi veya kişilerce henüz bilinmeyen nedenle tabancayla ateş açıldı.

Kasığı ve böbreklerine isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Şensoy, silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi. Buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Şensoy'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen E.D'nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheliyi yakaladı.

Hayatını kaybeden Şensoy'un, avukat olan eski eşiyle aralarındaki mahkeme nedeniyle bir süre önce tutuklandığı, uzaklaştırmayı ihlal suçundan bir süre cezaevinde kaldıktan sonra kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme cezası aldığı bildirildi.

Şensoy'un, sabah telefonla görüştüğü kişilerce tehdit edildiği öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit: Sonun Kaddafi gibi olur
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit: Sonun Kaddafi gibi olur

Haddini aşan İsrail basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin iç meselelerine odaklanması gerektiği aksi halde sonunun Muamme..
Yiyin birbirinizi! Esed'i kalbinden vurdular
Dünya

Yiyin birbirinizi! Esed'i kalbinden vurdular

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenlediği, saldırıda iki Suriye ordusu milisi ile üç müttefik savaşçının öldü..
Murat Bardakçı açıkladı: Devletin hazırladığı ciddi bir operasyon
Tarih

Murat Bardakçı açıkladı: Devletin hazırladığı ciddi bir operasyon

Tarihçi Murat Bardakçı katıldığı canlı yayın programında Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı