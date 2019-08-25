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Kocaeli’de ekipler sivrisineklere karşı çalışmalarını sürdürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sivrisineklerden rahatsız olmaması için ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

25 Ağustos 2019 Pazar 11:02
Kocaeli’de ekipler sivrisineklere karşı çalışmalarını sürdürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sivrisineklerden rahatsız olmaması için ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.


Vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı vektör mücadele ekipleri, çalışmalarına son hız devam ediyor. Vektör özelliği taşıyan sivrisinek, karasinek gibi canlıların üreme alanları ve üremeye sebebiyet verilen alanlar tespit edilerek ekipler tarafından ilaçlandı. Sivrisineklerin üreyebilecekleri alanlarda çevre düzenlemeleri, sulak alan ve kanalların ıslahı, alt yapı sistemlerinde kontrolün sağlanması amacıyla da ilaçlama çalışmaları yapılıyor. 12 ilçede yapılan ilaçlama çalışmaları 21 araç, 8 çarpı 8 amfibik araç, 57 uygulayıcı ve 5 kontrol mühendisi tarafından yapılıyor. Sahada sivrisinek ağırlıklı karasinek, kemirgen ve diğer haşerelere karşı önleyici müdahale yapılıyor.


Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, vektörle mücadele ekipleri Kocaeli’nin tüm ilçelerinde ilaçlama çalışması yapıyor. Bu kapsamda hummalı bir çalışma sürdüren ekipler, evlerin bahçelerinde kova ve bidonların bulunduğu yerlerde ilaçlama yapılıyor. İlaçlama çalışmalarının ardından vatandaşlar ekipler tarafından bilgilendiriliyor.


Ocak ayından itibaren 6 bin 426 hektar sulak alan, 13 bin 30 ahır, 13 bin 371 gübrelik - organik atık alanı, 618 bin 867 metrekare kapalı alan, 2 milyon 818 bin 675 metrekare rezidüel, 1 milyon 256 bin 781 metrekare yeraltı sistemi, 20 bin 250 “Ha ULV” sistemiyle ilaçlandı. Ayrıca alt yapı sistemlerinde kemirgenlere karşı 109 kilogram ürün kullanıldı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 11:02
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