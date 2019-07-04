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Kocaeli'de dolandırıcılık iddiası: 3 gözaltı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir iş insanının yaklaşık 1,5 milyon lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:34
Kocaeli'de dolandırıcılık iddiası: 3 gözaltı

Taşeron müteahhitlik işleri yaptığını söyleyen A.A, finansman sağlaması halinde bir kamu kurumunun altyapı yapım işinden kar payı vereceği vaadinde bulunduğu iş insanı T.K'den 2 milyon lira aldı. 

A.A, belli aralıklarla iş insanına 650 bin lira ödeme yaptı, fakat bir süre sonra ödeme yapmayı bıraktı. Daha sonra arkadaşları B.A. ve Ü.F'yi iş aldığı kurumun yetkilileri olarak tanıtıp iş insanını bir süre daha beklemeye ikna etti.

İş insanı T.K, A.A'nın sözünde durmaması üzerine, dolandırıldığını düşünerek durumu polise bildirdi.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, A.A. ile ona yardım eden B.A. ve Ü.F'yi,İzmit'te gözaltına aldı. 

Dolandırıcılık suçundan kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:34
  1. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri
  2. Nöbetçi sulh ceza hakimliği
  3. Taşeron müteahhitlik
  4. Kocaeli
  5. İzmit

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