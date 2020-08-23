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Aktüel Kocaeli'de devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Aktüel

Kocaeli'de devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-23 15:06:06 -
Kocaeli'de devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre İrfan Z'nin (57) kullandığı hafriyat yüklü 06 FT 6437 plakalı kamyon, Karapınar Mahallesi'nde devrildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, çevredekilerin de yardımıyla sedyeye alınarak ambulansa taşındı.

Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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