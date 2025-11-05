  • İSTANBUL
Aktüel

Kocaeli’de dev operasyon! 15 milyon liralık sahte yedek parça ele geçirildi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kocaeli’de dev operasyon! 15 milyon liralık sahte yedek parça ele geçirildi

Kocaeli Kartepe'de polis ekipleri tarafından yapılan baskında, 15 milyon lira değerinde 38 bini aşkın taklit otomotiv parçası ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin taklit ürünlere yönelik yürüttüğü operasyon, sanayi sektöründe milyonluk bir vurgunu ortaya çıkardı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir depoya operasyon düzenledi. Depoda ekiplerin aramalarında, değişik otomotiv markalarına ait toplam değeri yaklaşık 15 milyon lira olan 38 bin 208 taklit olduğu değerlendirilen muhtelif araç parçası, 195 bin 705 markalara ait koli ve koli etiketi ile 15 baskı ve etiketleme için kullanılan makine olmak üzere toplam 233 bin 928 parça ürün ele geçirildi.

Depo sahibi T.T. ve çalışanlar E.Y. ile M.N. hakkında, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

