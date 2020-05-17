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Kocaeli'de depoda tüp patladı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:21:46 -
Kocaeli'de depoda tüp patladı: 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de hurda malzeme toplanan depoda piknik tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde M.K'nin barınma amacıyla da kullandığı hurda malzeme toplanan depoda, piknik tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan M.K, sağlık personelince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Patlama nedeniyle depoda hasar oluştu.

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